Giulia Cavaglià, ex tronista del programma Uomini & Donne, è stata molto vicina a entrare nella Casa del Grande Fratello qualche anno fa. Attualmente, se dovesse ricevere un invito, sarebbe pronta a rispondere positivamente. In un’intervista con ComingSoon ha condiviso: “Attraverserei la porta rossa senza esitazioni. Ho partecipato ai provini con Alfonso Signorini l’anno in cui erano presenti Sophie e Basciano. Ho fatto la quarantena e solo al settimo giorno ho saputo che non sarei entrata. Probabilmente cercavano delle dinamiche specifiche che non potevo offrirgli. È stata una delusione. Entrare nel reality mi affascina, la considererei un’opportunità di crescita personale. Seguo poco la nuova stagione, però non vedo situazioni interessanti. Sono necessarie personalità forti e determinate, come quelle di Soleil o Antonella Fiordelisi. Se non fosse stato per Antonella, quell’edizione sarebbe stata davvero monotona. La conosco bene e siamo amiche. Senza di lei, non so di cosa avremmo discusso. La riuscita del programma dipende da caratteri decisi e eccentrici. Tra i partecipanti, apprezzo Beatrice Luzzi: è una donna eloquente, con una spiccata capacità di analisi e puntualità nelle sue osservazioni riguardo al gioco. La rispetto molto e sarebbe ideale nel ruolo di opinionista.”

Rumor sull’ingresso dell’ex di Giulia

Inoltre, Giulia ha parlato di un rumor circolato quest’estate riguardo al possibile ingresso del suo ex, Federico Chimirri, affermando: “Non credo che entrerà. È un ragazzo perfetto per la televisione, bello e carismatico, ma non ama la visibilità. Questa esperienza potrebbe giovargli sia a livello personale che professionale.”

Opinione su Lino Giuliano

Alla fine, l’ex tronista ha lanciato una stoccata: “Lino Giuliano non mi ha colpito affatto. Non riesco a spiegarmi neanche perché gli autori del Grande Fratello lo abbiano scelto per il cast, forse perché è una persona che non ha peli sulla lingua“.