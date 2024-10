Il contesto delle lezioni di genere in Italia

Negli ultimi anni, il tema delle lezioni di genere e queer ha suscitato un acceso dibattito in Italia, culminato in recenti polemiche che coinvolgono università e istituzioni. Il caso più emblematico è quello del corso tenuto dal docente Federico Zappino all’Università di Sassari, che ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica. Questo corso, attivato già lo scorso anno, è diventato oggetto di contestazioni da parte di gruppi che chiedono l’abolizione dell'”ideologia gender” non solo nelle scuole, ma anche nelle università.

Le reazioni e le petizioni

La situazione ha generato una vera e propria mobilitazione, con circa 1.200 firme raccolte per chiedere al Ministero dell’Istruzione di intervenire, mentre un numero significativamente maggiore, circa 3.000, ha sostenuto il diritto di Zappino a insegnare. Questo divario evidenzia le diverse posizioni all’interno della società italiana riguardo alla libertà di insegnamento e alla circolazione delle idee. La questione è stata sollevata anche in Parlamento, dove l’onorevole Rossano Sasso ha presentato un’interrogazione, scatenando un acceso dibattito tra i membri della Camera.

Il supporto internazionale e le implicazioni legali

In un contesto di crescente tensione, la filosofa Judith Butler, figura di spicco nel pensiero queer, ha espresso il suo sostegno a Zappino attraverso una lettera aperta indirizzata alla ministra dell’Università. Questo supporto internazionale sottolinea l’importanza del dibattito accademico e della libertà di ricerca, sancita dall’articolo 33 della Costituzione italiana. I docenti dell’Università di Sassari hanno ribadito che l’attacco alla libertà di insegnamento rappresenta un pericolo per la circolazione delle idee e per il pluralismo democratico, elementi fondamentali per una società aperta e inclusiva.