Libia: consigliere, 'Seif al-Islam Gheddafi giustiziato da 4 uomini armati'

Tripoli, 3 feb. (Adnkronos/Afp) - Seif al-Islam Gheddafi, figlio del defunto leader della Libia Muammar Gheddafi, è stato ucciso da uomini armati. Lo ha dichiarato il suo consigliere ai media. Anche i familiari ne hanno confermato la morte. Abdullah Othman Abdurrahim ha dichiarato al canale t...

Tripoli, 3 feb. (Adnkronos/Afp) – Seif al-Islam Gheddafi, figlio del defunto leader della Libia Muammar Gheddafi, è stato ucciso da uomini armati. Lo ha dichiarato il suo consigliere ai media. Anche i familiari ne hanno confermato la morte. Abdullah Othman Abdurrahim ha dichiarato al canale televisivo al-Ahrar che Seif al-Islam è stato ucciso nella sua casa da un gruppo di quattro uomini non identificati.

"Quattro uomini armati hanno fatto irruzione nella residenza di Seif al-Islam Gheddafi dopo aver disattivato le telecamere di sorveglianza, per poi giustiziarlo", ha dichiarato Abdurrahim.