Libia: media, 'Seif al-Islam Gheddafi ucciso da 4 uomini in giardino sua abitazione' (2)

(Adnkronos) – Secondo la fonte, il figlio dell'ex leader libico Muammar Gheddafi, è morto dopo che gli aggressori gli avevano sparato nel giardino della sua abitazione, dileguandosi subito dopo l'attacco.

Di "assassinio" ha parlato anche l'emittente televisiva saudita "Al-Hadath", citando una fonte vicina alla famiglia di Seif al-Islam Gheddafi, che ha sottolineato il coinvolgimento dei quattro uomini nell'omicidio.

Al Jazeera ha riferito, invece, che "la sua morte è avvenuta in circostanze misteriose".