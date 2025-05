Libia: Onu, 'grave rischio sfollamenti di massa e di pericolo per i civili'

Ginevra, 15 mag. (Adnkronos/Afp) - L'agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni ha dichiarato di essere "allarmata" per la recente escalation di violenza nella città libica di Tripoli, mettendo in guardia dal "grave rischio di sfollamenti di massa e di pericolo per i ci...

Ginevra, 15 mag. (Adnkronos/Afp) – L'agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni ha dichiarato di essere "allarmata" per la recente escalation di violenza nella città libica di Tripoli, mettendo in guardia dal "grave rischio di sfollamenti di massa e di pericolo per i civili".

L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) chiede "una cessazione immediata delle ostilità per garantire la sicurezza e il benessere dei civili, in conformità con il diritto internazionale umanitario", ha affermato un portavoce in una nota.