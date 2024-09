Marco Bucci, sindaco di Genova dal 2017, è stato incoronato come candidato presidente della Liguria per il centrodestra.

La soluzione al problema insolubile è stata finalmente trovata, e adesso Marco Bucci, il sindaco di Genova dal 2017, è stato incoronato come candidato presidente della Liguria per il centrodestra nelle elezioni del prossimo 27 e 28 ottobre.

Liguria, il sindaco di Genova Bucci sarà il candidato del centrodestra

È il primo cittadino che ha ottenuto l’appoggio da tutti i protagonisti, superando anche Ilaria Cavo (che era fortemente sponsorizzata dall’ex governatore) e Pietro Piciocchi (vicesindaco). Bucci non sarà obbligato a lasciare la sua posizione di sindaco fino alle elezioni. Se verrà eletto nella regione, non potrà più esercitare questo ruolo, ma se dovesse perdere (il candidato del centrosinistra è l’ex ministro Andrea Orlando), potrà ritornare al suo posto in municipio. A spingere per la candidatura di Bucci è stata soprattutto la Lega.

In particolare, il vice ministro Edoardo Rixi, che era considerato uno dei possibili candidati con maggiori probabilità di successo, e poi anche il leader della Lega, Matteo Salvini. Colui che sembra essere uscito sconfitto, e questo potrebbe determinare il suo futuro politico, è Giovanni Toti, che sosteneva l’ex assessore (ora parlamentare) Ilaria Cavo come successore nella guida della Regione.