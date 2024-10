Liguria: Maraio, 'ore decisive, impegniamo fino all'ultimo voto'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Sono le ore decisive, dobbiamo impegnarci fino all'ultimo voto. Qui in Liguria, in perfetta linea con il disastro con quello che sta facendo il governo Meloni, assistiamo alla distruzione della sanità pubblica. Non ci rassegniamo che la salute non sia di...

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – "Sono le ore decisive, dobbiamo impegnarci fino all'ultimo voto. Qui in Liguria, in perfetta linea con il disastro con quello che sta facendo il governo Meloni, assistiamo alla distruzione della sanità pubblica. Non ci rassegniamo che la salute non sia difesa e che 4 milioni e mezzo di italiani stanno rinunciando a curarsi". Così Enzo Maraio, segretario del Psi, alla manifestazione del centrosinistra a Genova per Andrea Orlando.

"Voglio ricordare qui il presidente Sandro Pertini. Andrea è andato a visitare la sua casa. Oggi qui il centrodestra ha portato invece un turista che con questa terra non c'entra niente, il sindaco di Terni: tenga lontano da qui il suo modello di amministrazione".