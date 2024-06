Liliana Segre: "Sarò di nuovo costretta a lasciare il mio paese?"

La senatrice a vita Liliana Segre è entrata nel vivo del dibattito proposto su FanPage, relativo alla Gioventù Meloniana. Segre si è chiesta se ora, alla sua età, dovrà aspettarsi di essere di nuovo cacciata dal suo Paese. Questo il suo punto di vista: “Credo he queste derive, chiamiamole derive, che sono venute fuori nell’ultima settimana così in modo eclatante, ci siano sempre state, nascoste, non esibite, e che con l’attuale governo si approfitti di questo potere grande della destra, non ci si vergogni più di nulla”.

Liliana Segre: il punto sul premierato

L’intervento di Segre, se si nota, risuona con la stessa intensità di quello tenuto il 14 maggio scorso nell’Aula di Palazzo Madama, durante il suo intervento avente come argomento il premierato. In quell’occasione, la senatrice a vita aveva espresso serie preoccupazioni riguardo agli aspetti “allarmanti” della situazione, su cui aveva dichiarato: “Non posso tacere”.

La legge Acerbo

Durante il discorso a Palazzo Madama, Segre aveva richiamato anche la legge Acerbo del 1923, approvata da un consiglio dei ministri presieduto da Benito Mussolini, che concedeva a un partito superante il 25% dei voti un significativo premio di maggioranza.

L’intervento di Donzelli

Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fdi, aveva assunto il compito di rispondere affermando che la Senatrice Segre, quando si focalizza sul pericoloso germe dell’antisemitismo, rappresenta un simbolo per l’intera Nazione. Ha sottolineato l’importanza di rispettare questo simbolo senza alimentare polemiche o strumentalizzazioni, nel tentativo di calmare le controversie che avevano segnato quella giornata politica.

Chef Rubio contro Liliana Segre

Chef Rubio ha suscitato una polemica sui social criticando Liliana Segre in un post su X. Nel suo messaggio, l’ex chef televisivo ha espresso il suo dissenso riguardo alle parole di Liliana Segre, accusandola di pensare solo a sé stessa e di difendere esclusivamente gli interessi del sionismo. Ha aggiunto che secondo lui, la Palestina è stata occupata da coloni ebrei per 76 anni, e ha invitato la senatrice a vergognarsi per il suo supporto a questa situazione.