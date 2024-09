L'individuo recentemente fuggito dal Beccaria è imputato per presunto tentativo di uccisione.

L'individuo recentemente fuggito dal Beccaria è imputato per presunto tentat...

Un ragazzo di 17 anni, nato a Pavia e detenuto per tentato omicidio, ha evaso ieri sera dal carcere giovanile Beccaria di Milano, unendosi alla fuga dei due fratelli più tardi nel pomeriggio. Non sono ancora del tutto chiare le circostanze esatte che hanno portato all'evasione, tuttavia, si pensa c...