G7 ad Assisi: Inclusione e Disabilità al centro dell'agenda internazionale. Cerimonia emozionante e coinvolgente, con l'inno nazionale eseguito in lingua dei segni. Ministri e associazioni si incontrano per promuovere l'accessibilità universale

L’apertura del G7 su Inclusione e Disabilità ad Assisi è stata caratterizzata dall’esecuzione dell’inno nazionale, presentato anche in lingua dei segni. La cerimonia si è tenuta in piazza San Francesco, di fronte alla Basilica dedicata al santo patrono d’Italia, e ha visto la partecipazione della ministra Alessandra Locatelli. Durante l’evento, le delegazioni ministeriali si incontreranno fino a mercoledì per discutere delle questioni legate all’inclusione e alla disabilità, con l’intento di mettere questi temi al centro dell’agenda internazionale e promuovere l’accessibilità universale.

La cerimonia è stata condotta dalla giornalista Elisabetta Soglio, direttore di Corriere Buone Notizie, assieme a dj Mitch di Radio 105, coinvolgendo cittadini, associazioni e volontari da varie organizzazioni. Frate Marco Moroni, custode del Sacro Convento, ha portato i saluti della comunità francescana ai capi delegazione. In via San Francesco, sono stati allestiti numerosi stand gestiti da enti del terzo settore, dove la ministra Locatelli ha potuto visitare oltre 100 associazioni presenti.

In mattinata, nella piazza Inferiore della Basilica, è stato effettuato l’annullo postale di un francobollo commemorativo dedicato al G7. La ministra Locatelli ha spiegato che si tratta di un’emissione filatelica che celebra, per la prima volta nella storia, la decisione della Presidenza italiana di riunire i Ministri dei Paesi coinvolti nelle tematiche di disabilità e inclusione.