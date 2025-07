Lirica: Congedo (Fdi), 'Emiliano chiarisca, c'è caos in casa Pd'

Lirica: Congedo (Fdi), 'Emiliano chiarisca, c'è caos in casa...

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – "Sogno o realtà? Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano avrebbe nominato se stesso nel Consiglio d'indirizzo della Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. Un’autonomina che un tempo avrebbe scandalizzato, ma che purtroppo adesso non ci stupisce più, soprattutto dalle parti del Pd". Così Saverio Congedo, deputato di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Secondo l’istruttoria aperta dall’Anac con questa nomina ad Emiliano spetterebbero poteri di governo e controllo dell'istituzione, nonché tutti i poteri di nomina e revoca delle figure apicali, di approvazione dei bilanci e di redazione e modifica dello statuto e dei regolamenti. E’ evidente la questione vada chiarita e chiediamo al governatore di farlo, anche perché i pugliesi meritano di sapere cosa architetti il presidente della propria Regione, che ambisce alla ricandidatura".

"In casa Pd c’è un po’ di caos, tra l’avviso di garanzia a Ricci candidato nelle Marche, l’inchiesta Urbanistica a Milano che travolge Sala, l’inchiesta Rear a Torino che coinvolge il parlamentare Laus. Se quindi il segretario Schlein uscisse dal letargo del Nazareno, battesse un colpo e si esprimesse sui suoi, ne saremmo felici. Restiamo in fiduciosa attesa, anche perché gli italiani meritano di conoscere la verità e non essere ancora ingannati".