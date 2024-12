Location per eventi luxury a Milano: The Box, dove eleganza e natura si incontrano

Location per eventi luxury a Milano: The Box, dove eleganza e natura si incon...

Nel panorama delle location per eventi luxury di Milano, The Box emerge come una realtà unica e innovativa che ha trasformato un’area industriale di 23.000 metri quadri in un polo dell’eccellenza e del design contemporaneo.

La visione dietro questo ambizioso progetto si fonda su quattro pilastri fondamentali che si intrecciano armoniosamente: la haute cuisine del ristorante Olio, una pregiata collezione di auto d’epoca, una galleria d’arte contemporanea diffusa e un’attenzione maniacale per i dettagli architettonici e di design.

Situato strategicamente a pochi minuti da Varese e Como, The Box si distingue per la sua accessibilità privilegiata che garantisce agli ospiti la comodità di una location per eventi a Milano in una zona centrale unita alla privacy e al fascino di un’oasi verde esclusiva.

La metamorfosi di questo spazio rappresenta un esempio virtuoso di riqualificazione urbana, dove materiali pregiati come legno, zinco e vetro si fondono con elementi naturali per creare un ambiente sofisticato e accogliente.

Spazi esclusivi tra architettura contemporanea e natura

Le imponenti serre di ispirazione veneziana rappresentano il cuore pulsante di The Box, offrendo uno scenario mozzafiato per eventi di prestigio grazie alle loro ampie vetrate che inondano gli spazi di luce naturale e si affacciano su rigogliosi giardini.

Un elemento distintivo è rappresentato dagli orti medievali, progettati secondo il concept dell’hortus conclusus, dove vasche di pietra ospitano erbe aromatiche e ortaggi di stagione che riforniscono direttamente le cucine del ristorante Olio, incarnando perfettamente la filosofia del chilometro zero.

Le sale polivalenti si sviluppano su più livelli, ciascuna caratterizzata da un design unico e da ampie vetrate che creano un dialogo costante tra interno ed esterno, mentre soffitti a cassettoni in legno di faggio e pavimenti in materiali pregiati contribuiscono a creare un’atmosfera di raffinata eleganza.

Lo spazio si arricchisce ulteriormente grazie a una collezione d’arte contemporanea che include opere di artisti internazionali come Igor Mitoraj e Pablo Atchugarry, le cui sculture monumentali dialogano armoniosamente con l’architettura e il paesaggio circostante.

Servizi premium per eventi aziendali e privati

Il servizio di catering d’eccellenza è affidato al ristorante Olio, dove lo chef Andrea Marinelli e la sua brigata creano esperienze gastronomiche personalizzate, utilizzando ingredienti di primissima qualità e prodotti a chilometro zero provenienti direttamente dagli orti della struttura.

The Box eleva ulteriormente l’esperienza degli ospiti offrendo servizi esclusivi come il trasferimento in auto d’epoca con autista dedicato, la possibilità di organizzare show cooking interattivi nelle serre e visite guidate alla collezione di vetture storiche.

Un team di professionisti dedicati accompagna il cliente in ogni fase dell’organizzazione dell’evento, dalla pianificazione iniziale alla realizzazione finale, garantendo un’attenzione ai dettagli che rispecchia gli standard più elevati del settore luxury.

La struttura è dotata di tecnologie all’avanguardia per ogni esigenza eventuale, dai sistemi audio-video di ultima generazione agli impianti di illuminazione scenografica, fino a un avanzato sistema di purificazione dell’aria a raggi UV.

Un’esperienza multisensoriale per eventi indimenticabili

La peculiarità di The Box risiede nella sua capacità di creare sinergie uniche tra arte, alta cucina e design, offrendo agli ospiti un’esperienza che coinvolge tutti i sensi e trasforma ogni evento in un momento memorabile.

Le proposte esperienziali spaziano da degustazioni guidate nel cocktail bar con vista sulle auto d’epoca a percorsi artistici personalizzati attraverso la collezione permanente, fino a workshop tematici negli orti medievali.

La flessibilità degli spazi permette di creare ambientazioni su misura per ogni tipo di evento, dalle intimate cene aziendali ai grandi matrimoni, garantendo sempre quell’atmosfera di esclusività che caratterizza The Box.

L’attenzione ai dettagli luxury si manifesta in ogni aspetto, dalla scelta dei materiali per gli allestimenti alla cura del servizio, creando un’esperienza coerente e raffinata che soddisfa le aspettative della clientela più esigente.

Organizzare il tuo evento esclusivo a The Box

Il processo di pianificazione personalizzata inizia con un sopralluogo dedicato durante il quale il team di esperti di The Box ascolta le esigenze del cliente e propone soluzioni creative per trasformare la sua visione in realtà.

La versatilità degli spazi permette di ospitare una vasta gamma di eventi luxury, dai meeting aziendali alle sfilate di moda, dalle presentazioni di prodotto ai matrimoni esclusivi, con configurazioni che possono accogliere da piccoli gruppi fino a diverse centinaia di ospiti.

Le diverse aree della location offrono molteplici possibilità di personalizzazione, con le serre che possono ospitare fino a 150 persone sedute o 200 in piedi, il ristorante Olio che può accogliere fino a 130 ospiti, e varie sale meeting attrezzate per presentazioni ed eventi corporate.

Per scoprire il mondo di The Box è possibile prenotare una visita esclusiva degli ambienti attraverso il sito web o contattando direttamente il team eventi, che sarà lieto di mostrare tutte le potenzialità di questa location unica nel suo genere.