Logistica, Fiorini (Alis): "Governo ha ascoltato istanze imprese trasporto"

(Adnkronos) - “La semplificazione nel settore del trasporto e della logistica, a mio avviso, non ha più bisogno solo di norme. Gli interventi in questi anni ci sono stati e dò atto al Governo di aver ascoltato le istanze delle imprese riguardo la semplificazione della pubblica amministrazione ...

(Adnkronos) – “La semplificazione nel settore del trasporto e della logistica, a mio avviso, non ha più bisogno solo di norme. Gli interventi in questi anni ci sono stati e dò atto al Governo di aver ascoltato le istanze delle imprese riguardo la semplificazione della pubblica amministrazione e di tutto l’apparato burocratico relativo alla documentazione che accompagna il trasporto”. Lo ha detto Francesca Fiorini, segretario generale Alis – Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, intervenendo all’edizione 2026 di LetExpo di Alis, in svolgimento a Verona fino al 13 marzo, ormai punto di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità.

“Abbiamo ottenuto il Cmr elettronico, abbiamo ottenuto il formulario di identificazione del rifiuto, abbiamo ottenuto una serie di facilitazioni di carattere normativo. Gli strumenti a disposizione ci sono, adesso bisogna fare l’ultimo miglio, il che può significare restituire tanta competitività ad un intero sistema che coopera per un risultato. Ciò non significa soltanto fare i decreti attuativi, anche se ce ne sarà un numero consistente da dover mettere a terra, ma significa anche far parlare la filiera della logistica e del trasporto in maniera diversa, aprirsi con trasparenza, aprire i modelli organizzativi e capire che cosa si può fare e in che termini lo si può fare. – aggiunge – In questo, un ruolo importante lo ha sicuramente la committenza”.

“Le imprese di trasporto sono cresciute, sono diventate più consapevoli delle responsabilità ma anche delle loro potenzialità. Se lo Stato ha fatto un passo indietro rispetto all’esigenza garantista dei controlli – spiega – e quindi evita la duplicazione di determinati controlli ed è pronto a cedere quel passo verso le imprese, dall’altra parte, le imprese devono essere altrettanto in grado di aprire le loro organizzazioni e di dire come rendere uniforme su tutta la filiera l’utilizzo di uno strumento che esiste. Adesso troviamo questa resistenza. Dobbiamo riuscire a fare proprio questo passaggio rivoluzionario, che consentirà tutti i risultati della semplificazione, che merita di ricevere. Alis ha fatto questo da sempre, svolgendo un ruolo egregio. Adesso si può fare molto ancora dal punto di vista operativo”.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)