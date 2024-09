Lollobrigida: "Esclusa dal governo? Alcuni potrebbero disquisire, ma io prosegui nel mio impegno lavorativo"

Il Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha risposto ai recenti rumors sulla sua possibile dimissione affermando di concentrarsi sul suo lavoro piuttosto che su tali speculazioni. Ha sottolineato l'impegno del governo e dei ministri e ha espresso gratitudine alle aziende per il loro contributo allo sviluppo del paese. Infine, ha evidenziato l'attenzione del governo su eventi importanti come il G7 e l'Expo, invece di pettegolezzi.

“Lasciare il governo? Alcuni amano spettegolare, ma io preferisco concentrarmi sul lavoro”. Ha affermato così Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Agricoltura, in risposta ai recenti rumor sulla sua possibile dimissione. “Non mi interessa se si dubita della mia stabilità nel governo, guardo al lavoro che faccio e ai risultati ottenuti. Senza dubbio, il governo e i ministri stanno dando il massimo e desidero esprimere la mia gratitudine alle nostre aziende per la loro massive contribuzioni a far crescere il nostro paese”. Ha poi dichiarato: “Mentre alcuni si divertono a fare pettegolezzi in spiaggia o nelle redazioni dei giornali, noi ci dedichiamo al G7 e all’Expo”.