Lombarda Motori inaugura l'Audi Progressive Showroom a Milano

Milano, 24 ott. (askanews) - Lombarda Motori inaugura in via Sumatra 12 a Milano il primo Audi Progressive Showroom Concept in Italia che punta a ridisegnare lo spazio del concessionario, combinando innovazione e sostenibilità in un ambiente moderno e tecnologico. Lo showroom, è caratterizzato da ...

Milano, 24 ott. (askanews) – Lombarda Motori inaugura in via Sumatra 12 a Milano il primo Audi Progressive Showroom Concept in Italia che punta a ridisegnare lo spazio del concessionario, combinando innovazione e sostenibilità in un ambiente moderno e tecnologico. Lo showroom, è caratterizzato da linee minimaliste con ampie vetrate che illuminano gli interni divisi in aree dedicate all’accoglienza e alla vendita mentre tecnologie smart consentono di esplorare i modelli Audi per una Customer Journey innovativa e immersiva.

Una decina i modelli esposti, nuovi e usati, fra cui spiccano la super sportiva Audi RS6 GT e l’anteprima dell’A5 con un mese di anticipo rispetto al lancio nazionale e fra le elettriche la Q8 in edizione limitata Dakar, l’unica visibile in Italia. Oltre alle auto, nell’Audi Progressive Showroom sono disponibili anche servizi di manutenzione e soluzioni di mobilità.

“L’obiettivo di Audi è quello di mettere il cliente al centro. Certamente questa è una struttura innovativa, uno standard di Audi che non era ancora stato creato in Italia. Il cliente si trova in questa struttura molto accogliente, molto calda, dove però regna il progresso, l’innovazione e la sostenibilità. Il nostro obiettivo è quello proprio di fargli avere vivere una customer journey molto luxury, perché sicuramente il livello cresce sempre di più e l’obiettivo nostro e di tutti i nostri collaboratori è proprio quello di stupire, di stupire i clienti e farli immergere in questo mondo Audi, il mondo del progresso”, ha detto Elsa Zannier, amministratore unico di Lombarda Motori

Lombarda Motori fondata nel 1963 dall’ex calciatore del Milan Luigi Zannier, continua a crescere sotto la guida della figlia Elsa, amministratrice unica dal 2014. Oggi lo storico dealer automotive lombardo è presente con 12 sedi sul territorio, conta 380 dipendenti e rappresenta i brand Audi, Volkswagen, Cupra e Seat.