Lombardia: 23 alloggi Aler a Milano per le donne vittime di violenza

Milano, 11 mar. (Adnkronos) – Sono 23 gli alloggi che verranno messi a disposizione delle donne vittime di violenza a Milano e provincia. L'iniziativa, presentata oggi nel corso di una conferenza stampa nella sede di Aler Milano di viale Romagna, rientra nel programma sperimentale avviato da Regione Lombardia in collaborazione con Aler, centri anti violenza e le case rifugio. L'obiettivo è sostenere le donne nel loro percorso di autonomia abitativa, fondamentale per il recupero e rinascita di chi si rivolge ai centri specializzati per sottrarsi a gravi situazioni di violenza domestica.

La misura, proposta dell'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, di concerto con l'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, prevede lo stanziamento di un contributo per Aler che mette a disposizione alloggi a favore di Cav e Cr. Il finanziamento permette di offrire alle donne vittime di violenza soluzioni abitative adeguate a costo zero per la durata di 5 anni. Al termine del periodo di copertura economica gli alloggi potranno rimanere a disposizione dei soggetti gestori dei Cav/Cr con un canone di locazione concordato ex legge 431/98. Complessivamente, le risorse messe a disposizione di questa sperimentazione sono 1,5 milioni di euro.

"La prevenzione e il contrasto alla violenza di genere -ha dichiarato l'assessore Elena Lucchini- è una priorità di Regione Lombardia. Per questo siamo impegnati nel costante potenziamento delle nostre reti territoriali. Sosteniamo progetti educativi e formativi con le scuole e l'università, abbiamo promosso protocolli per il gratuito patrocinio e un'intesa con le Prefetture e le Forze dell'ordine per un'adeguata attenzione nei confronti delle vittime di violenza. Dallo scorso luglio, accogliendo un'esigenza emersa dai nostri centri antiviolenza e dalle case rifugio, abbiamo avviato una sperimentazione sociale e solidale che ci consente di individuare alloggi messi a disposizione dalle Aler da destinare alle donne vittime di violenza garantendo loro un concreto sostengo all'autonomia abitativa specialmente nel caso della presenza di figli minori e di persone con disabilità nel nucleo familiare".

Per l'assegnazione di case popolari alle donne vittime di violenza, ha illustrato Lucchini, "abbiamo stanziato 1,5 milioni di euro e dopo il primo avvio della sperimentazione con Aler Pavia e Lodi, oggi, grazie alla collaborazione con Aler Milano proseguiamo questo percorso con l'individuazione di 23 alloggi che verranno assegnati alle donne prese in carico dalla nostra rete territoriale. Un intervento -ha concluso Lucchini- che vogliamo diventi strutturale e che continueremo a finanziare perché aiutare le donne significa aiutare l'intera comunità".

"Aiutare le donne vittime di violenza a raggiungere l'autonomia abitativa è fondamentale", ha evidenziato l'assessore Paolo Franco. "Abbiamo lavorato -ha spiegato- a uno strumento che aiuta la costruzione di un nuovo percorso stabile di vita, di cui la casa è un elemento determinante. Con la tranquillità e la sicurezza di avere un'abitazione per sé e per i propri figli, le donne maltrattate possono pensare a un nuovo lavoro, a un futuro diverso e a un rinnovato coraggio per affrontare un momento difficilissimo ma che possono superare. La 'Missione Lombardia' che sto portando avanti è anche questo: dimostriamo con i fatti il sostegno nei confronti delle persone che vivono condizioni di fragilità, che non è solo economica ma, come in questo caso, è psicologica. E noi vogliamo fare la differenza anche lì".

Il cambio di passo nella gestione delle politiche dell'abitare, ha concluso Franco, "si traduce infatti in una concreta attenzione all'aspetto sociale: l'assegnazione di alloggi a costo zero alle vittime di soprusi rientra nelle direttive impartite per l'anno 2024 alle Aler e si affianca a molti altri interventi che riguardano i presidi di legalità, sanità e sicurezza all'interno delle case Aler".

"Abbiamo aderito con grande coinvolgimento a questa iniziativa, garantendo la disponibilità di 23 alloggi a Milano e provincia a favore dei centri anti violenza e delle case rifugio per contribuire al supporto alle donne vittime di violenza nel loro percorso di rinascita e recupero dell'autonomia abitativa", ha aggiunto il presidente di Aler Milano, Matteo Mognaschi.

Siamo convinti, ha evidenziato, "che sostenere il contrasto alla violenza di genere, sia nei percorsi individuali, sia con la promozione di una cultura di rispetto della donna e della persona, sia imprescindibile per Aler che è già attiva su diversi fronti per supportare questo tipo di attività, mettendo a disposizione alloggi agli operatori del settore e ospitando alcune associazioni negli spazi casa a servizio dei più grandi quartieri di Milano".