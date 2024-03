Lombardia: Lucente, 'nuovo treno Caravaggio sulla Milano-Mortara, aumenta puntualità'

Milano, 5 mar. (Adnkronos) – Entro la fine di marzo sulla linea ferroviaria Milano-Mortara-Alessandria sarà immesso un nuovo treno 'Caravaggio'. "Si tratta del terzo, dopo i due che hanno iniziato a circolare lo scorso 5 febbraio -evidenzia l'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Franco Lucente -. Un processo di potenziamento del servizio che sta portando indubbi benefici in termini di puntualità ed efficienza".

"I dati -spiega Lucente- dimostrano che i treni moderni e all'avanguardia stanno producendo gli effetti sperati: nel mese di febbraio, l'indice di puntualità ai 5 minuti è salito all'82%, un deciso balzo in avanti rispetto al 78% del mese di gennaio e al 74% di dicembre 2023. Una performance che siamo sicuri potrà migliorare ulteriormente con l'immissione di un nuovo Caravaggio, a coprire oltre la metà delle corse previste sulla tratta".

I nuovi treni circolano tra le stazioni di Milano Porta Genova e Alessandria in composizioni di cinque carrozze doppio piano, con 570 posti a sedere. Sono dotati di 18 posti per il deposito di biciclette; presso ogni sedile ci sono prese USB ed elettriche, per la ricarica di smartphone e tablet. I due nuovi treni 'Caravaggio' immessi a febbraio, effettuano 16 delle 48 complessive sulla tratta. "L'immissione del 'Caravaggio' -conclude l'assessore regionale- rientra nel piano di rinnovamento della flotta messo in campo da Regione Lombardia. I nuovi convogli saranno 214 entro il 2025, a fronte di un investimento regionale di 1,7 miliardi di euro. Uno sforzo notevole che ha visto stravolgere il sistema ferroviario delle linee del Pavese. Sulla linea Milano-Pavia-Voghera-Alessandria il 100% del servizio è effettuato da Caravaggio; sulla Milano-Pavia-Stradella circolano solo i nuovi monopiano Donizetti. I treni a motore diesel-elettrico Colleoni viaggiano sulle linee non elettrificate Pavia-Codogno, Pavia-Vercelli, Pavia-Alessandria".