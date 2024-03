Lombardia: Mazzali visita 'Esxence', 'fragranze raccontano eccellenze turistiche'

Milano, 6 mar. (Adnkronos) - Primo giorno di apertura a Milano per 'Esxence - The art perfumery event', appuntamento di riferimento della profumeria artistica a livello mondiale, che si protrarrà fino al 9 marzo negli spazi di Allianz MiCo, Milano Convention Centre, all'interno...

Milano, 6 mar. (Adnkronos) – Primo giorno di apertura a Milano per 'Esxence – The art perfumery event', appuntamento di riferimento della profumeria artistica a livello mondiale, che si protrarrà fino al 9 marzo negli spazi di Allianz MiCo, Milano Convention Centre, all'interno del CityLife District.

La manifestazione, giunta alla sua 14esima edizione, riunisce una selezione dei migliori brand nazionali e internazionali della profumeria d'autore: più di 360 i brand partecipanti, provenienti da 30 Paesi diversi tra cui Olanda, Estonia, Australia, Corea, oltre a marchi e a profumi prodotti in Italia, Francia, Spagna, Grecia, Austria, Repubblica Ceca, Svezia, Svizzera, USA, Gran Bretagna, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Singapore e Hong Kong.

A visitare i padiglioni due assessori regionali, Barbara Mazzali (Turismo, Marketing territoriale e Moda) e Francesca Caruso (Cultura). "Esxence è un luogo di eccellenza, di scambi di idee e incontri, ma è anche uno spazio per il business -ha evidenziato l'assessore Mazzali-. A livello mondiale l'incidenza della Profumeria Artistica sul mercato globale del beauty è vicina al 2%. Questa percentuale arriva a toccare il 10% se si fa riferimento alla sola profumeria alcolica".

"In Italia nel 2023 – ha continuato Mazzali – il volume di fatturato della profumeria d'autore si stima superi i 310 milioni di euro, corrispondente al 2,7% del beauty business italiano sul mercato interno e ad oltre il 14% del fatturato del canale profumeria, per salire a poco più del 30% nel caso delle vendite di fragranze".

Negli oltre 14.000 metri quadri di MiCo, insieme ai Main Brand il pubblico di distributori, buyer, operatori e fragrance lovers avrà la possibilità di conoscere gli Spotlight, brand emergenti e innovativi. La maggior parte di essi (circa il 70%) proviene dall'estero; questo trend conferma Esxence quale prestigiosa e unica occasione per farsi conoscere nel panorama internazionale. "Il successo di 'Esxence' – ha proseguito l'assessore – conferma l'intramontabile interesse per il settore della 'bellezza', che nel capoluogo lombardo trova un punto di riferimento fieristico capace di attrarre operatori nazionali e internazionali, oltre a migliaia di visitatori (10.000 nella scorsa edizione). La profumeria d'autore rientra nel comparto della moda e del lusso, fiori all'occhiello della Lombardia, che grazie a 'Esxence' offre fonte di ispirazione per tanti addetti ai lavori".

"Nelle blasonate vie dello shopping – ha chiosato – sono spesso protagoniste fragranze che portano la firma di grandi stilisti Made in Italy o che esprimono l'essenza di un luogo. Le nostre città d'arte e i nostri laghi sono infatti spesso raccontati anche attraverso profumi che fanno sognare, offrendo un prezioso contributo anche alla nostra immagine turistica". Più in generale, chiude l'assessore, "la cosmetica trova in Lombardia un centro produttivo di grande rilevanza. Oltre la metà delle imprese cosmetiche italiane ha sede, infatti, nella nostra Regione, tra Milano, Bergamo, Crema e Monza Brianza. 'Distretti di bellezza', che contribuiscono per il 2% alla produzione mondiale di cosmesi".

"Con Esxence – ha aggiunto l'assessore Caruso – l'arte della profumeria diventa protagonista a Milano. Un evento di caratura internazionale che offre ai visitatori il meglio della produzione d'autore confermando il capoluogo lombardo come capitale di riferimento del settore. Esxence è un luogo di eccellenza, di incontri e di scambi di idee. La profumeria di 'nicchia' è nel pieno di una radicale e rapida trasformazione che, attraverso un'accurata selezione, propone una 'cultura olfattiva' di alta qualità".