Lombardia: Sertori, 'ok a schemi convenzione con consorzi di bonifica da 1,4 mln'

Milano, 5 mar. (Adnkronos) – Approvati dalla Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, di concerto con i colleghi Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi) e Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) gli schemi di convenzione tra Regione e consorzi di bonifica. Nello specifico, le intese, di durata annuale, riguarderanno Regione Lombardia e i consorzi di bonifica Est Ticino Villoresi e Muzza Bassa Lodigiana.

Si tratta di interventi che rientrano nelle azioni a difesa del suolo e che interessano i territori della Città metropolitana di Milano e delle province di Monza e Brianza e Lodi. "A difesa del suolo e per tutelare anche la nostra preziosa risorsa idrica -afferma l'assessore Sertori- Regione Lombardia impegna 1.385.000 euro, derivanti dai canoni per l'uso delle acque pubbliche riferiti al complesso dei Consorzi di bonifica. L'obiettivo degli interventi previsti negli schemi di convenzione è quello di ottimizzare le risorse per il presidio del reticolo idrico principale, di competenza regionale, incluso nei territori dei Consorzi di bonifica Est Ticino Villoresi e Muzza Bassa Lodigiana".

"Con questo provvedimento -ribadisce l'assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi- assicuriamo un concreto supporto a tutti i presìdi che lavorano instancabilmente per rendere il nostro territorio più sicuro. "Regione Lombardia – continua – prosegue nel proprio impegno di fornire le risorse necessarie a quei soggetti che operano per la tutela di tutti".

"Alla vigilia della nuova stagione irrigua -sottolinea l'assessore Beduschi-, anche questo intervento conferma la centralità che i Consorzi di bonifica occupano nel delicato sistema di gestione dell'acqua". "I Consorzi lombardi – aggiunge – sono efficienti a gestire una rete di oltre 28.000 chilometri di canali, quella che ha consentito, a esempio nel 2022, di far fronte alla straordinaria siccità e, quindi, nell'anno successivo, far fronte agli eventi estremi". "Il loro ruolo – sottolinea Beduschi – è, quindi, duplice e prezioso: assicurano infatti l'acqua all'agricoltura da un verso e, dall'altro, sono uno dei principali presìdi di difesa idraulica per i territori".

Destinatari dell'intervento sono i consorzi di bonifica in raccordo con gli Uffici territoriali regionali (Utr) della Brianza e di Pavia e Lodi e gli organismi di gestione del Fondo Comuni confinanti. La delibera approva gli schemi di convenzione con i due Consorzi, che supportano l'attuazione di alcune finalità della Legge regionale 4 del 2016. Tra queste: tutela della pubblica incolumità e salvaguardia idraulica del territorio; sorveglianza dei corsi d'acqua, al fine di attivare il Servizio di piena; progettazione e realizzazione di lavori urgenti e di manutenzioni, azioni di risparmio e miglioramento nell'uso della risorsa e riqualificazione; rilascio dei pareri di compatibilità idraulica; individuazione dello scenario ottimale di bacino e realizzazione dei relativi interventi.

È inoltre previsto che i consorzi segnalino le necessità di manutenzione degli invasi e possano gestire le vasche di laminazione sulla base di specifici protocolli approvati dalla Regione.