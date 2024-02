La 21enne svedese è stata arrestata durante la manifestazione tenutasi vicino all’InterContinental Hotel di Mayfair, a Londra, il 17 ottobre scorso. All’interno dell’albergo i dirigenti del settore petrolifero e del gas stavano partecipando all’Energy Intelligence Forum.

Iniziato il processo a Greta Thunberg

A novembre Greta Thunberg, due manifestanti di Fossil Free London (FFL) e due attivisti di Greenpeace si sono dichiarati non colpevoli presso la Westminster Magistrates’ Court. L’accusa era di aver violato la Sezione 14 della legge sull’ordine pubblico bloccando l’ingresso dell’hotel. Il processo sarà condotto da un giudice, senza la presenza di una giuria, e dovrebbe durare almeno due giorni. In caso di condanna, gli imputati rischiano una multa massima di 2.500 sterline (circa 2.900 euro) ciascuno. Intanto la FFL ha organizzato una manifestazione di solidarietà fuori dal tribunale a partire dalle 8.45 di questa mattina.

Le accuse

I cinque attivisti sono accusati di non aver rispettato la condizione imposta da alti funzionari di polizia di spostare le loro proteste in un’area designata. Il procuratore Luke Staton ha dichiarato che la condizione è stata esercitata legittimamente in quanto gli agenti ritenevano ragionevolmente che la protesta “potesse causare gravi disagi alla vita della comunità“. Secondo l’accusa la 21enne si sarebbe rifiutata di rispondere alle richieste delle forze dell’ordine, motivo per cui è stata arrestata. Fuori da tribunale gli attivisti ambientalisti hanno accolto il suo arrivo al grido di “la protesta per il clima non è un crimine“.