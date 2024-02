Agricoltori, caos e proteste: tutti i numeri del settore

La marcia dei trattori continua a scuotere l’Italia, ma le divergenze tra gli agricoltori emergono durante le discussioni con il ministro Lollobrigida a Fieragricola.

Agricoltori, le proteste: tutti i numeri del settore

Mentre l’agricoltura riceve ancora sussidi dall’UE, i finanziamenti mostrano un declino dagli anni precedenti, attribuito in parte all’uscita del Regno Unito dall’Unione. Le proposte ambientali della Commissione europea, come la riduzione del 30-50% di fertilizzanti e pesticidi entro il 2030, sono state respinte dal Parlamento. Nonostante la bilancia commerciale agricola italiana mostri un leggero deficit nel 2022, il malcontento cresce per i bassi redditi, l’Irpef agricola e le imposizioni dell’UE.

Agricoltori, le proteste del settore e la politica

Il ministro Lollobrigida, incontrando i manifestanti a Verona, esorta all’unità, sottolineando le battaglie dell’Italia in Europa, tuttavia, il rappresentante del C.r.a, Danilo Calvani, accusa taluni di spacciarsi per rappresentanti del settore agendo però da “opportunisti” trattando con il governo solo per interessi personali. Coldiretti chiede al Parlamento Europeo di eliminare l’obbligo del 4% di terreni incolti imposto dalla Politica agricola comune, le associazioni, incluso Cia-Agricoltori Italiani, criticano le proposte di deroga sui terreni incolti come insufficienti.