Tre donne, di 25, 28 e 61 anni, sono morte dopo essere state colpite con una balestra. La tragedia si è consumata in un’abitazione a Bushey, a nord-ovest di Londra, secondo quanto riportato dalla polizia.

Tre donne uccise con una balestra nel nord di Londra

La polizia britannica è attualmente alla ricerca dell’uomo identificato come Kyle Clifford, 26 anni, ritenuto responsabile del triplice omicidio. “La caccia all’uomo coinvolge anche agenti di polizia armati e squadre di ricerca specializzate che lavorano a ritmo serrato sulla scia di quello che è stato un terribile incidente, in cui si ritiene attualmente che sia stata usata una balestra e altre armi” ha dichiarato il sovrintendente capo della polizia di Hertfordshire, Jon Simpson.

Allertata la popolazione

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, le donne sono state trovate gravemente ferite in una casa di Bushey, una piccola cittadina nella contea dell’Hertfordshire, martedì sera. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi per loro non c’è stato nulla da fare. La polizia ha dichiarato che l’uomo potrebbe essere ancora armato e ha invitato la popolazione a rimanere in allerta.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti

Il giovane, residente nel sobborgo londinese di Enfield, sembra avere legami con le vittime, il che suggerisce la possibilità di un omicidio premeditato. Nel Regno Unito, le balestre sono legali e non richiedono una licenza per il loro possesso. La ministra dell’Interno Yvette Cooper ha commentato la vicenda su X: “La perdita della vita di tre donne a Bushey la scorsa notte è davvero scioccante. I miei pensieri vanno alla famiglia e agli amici di coloro che sono stati uccisi e alla comunità“.