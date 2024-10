Dopo la trasmissione di ieri del Grande Fratello, si è verificata una forte discussione nel giardino. Lorenzo Spolverato ha espresso la sua indignazione nei confronti di Javier Martinez, criticando il motivo per cui lo ha nominato: “Non mi preoccupa essere nominato, ma il perché è fondamentale. Questo mi aiuta a comprendere meglio la persona che sei, almeno da come la vedo io. Quando nominate qualcuno, non è giusto che la persona abbia il diritto di sapere perché? Io mi pongo delle domande e vorrei capire il tuo ragionamento, Javier. Mi dispiace dirlo, ma lo trovo piuttosto ridicolo. Ti sei allontanato da me in meno di 24 ore?”

Egoismo e mancanza di sensibilità

In quel momento, Iago Garcia è intervenuto: “Ti stai innervosendo e non è un bel comportamento. Siamo qui in convivenza e ho il diritto di parlare. Inoltre, sei sempre tu a volerti mettere al centro dell’attenzione”.

La risposta di Lorenzo

Lorenzo ha risposto, lamentandosi della mancanza di sensibilità di Iago, ritenendo che non conosca affatto la sua situazione per permettersi certe affermazioni.

La reazione di Lorenzo

Lorenzo ha quindi alzato la voce: “Sì, sono egocentrico, e allora? Il tuo atteggiamento mi infastidisce. Stai cercando di sopraffarmi e hai scelto la persona sbagliata. Il tuo modo di fare è aggressivo e non riesci ad essere empatico”.

La replica di Iago

Iago ha replicato: “Essere egocentrico non è certo una qualità. Il tuo comportamento non è da esempio, mentre Javier rappresenta qualcosa di καλύτερο. Stai giocando una partita e ho notato la tua duplicità fin dall’inizio; non penserai di ingannarmi”.

La reazione finale di Lorenzo

A quel punto Lorenzo ha perso completamente la pazienza: “Sei davvero un pagliaccio! Ma che dici? Io me ne vado! Sei ridicolo, proprio ridicolo, niente di più. Non hai mai avuto il senso del tatto, e l’empatia ti è estranea. Ecco perché non hai figli.”

La risposta di Iago

Dall’altra parte, Iago ha mantenuto una postura tranquilla nonostante le insulti: “È davvero triste quello che fai. Il tuo comportamento è da strada. Stai prendendo una direzione che mi fa allontanare ancora di più.”

Quando il “GF” ha udito Spolverato urlare “Dio mio, me ne vado, Dio mio…”