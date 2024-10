Lorenzo Spolverato's Impulsive Outbursts: A Night of Confrontation and Regret

Lorenzo Spolverato sembra avere delle difficoltà a controllare la sua impulsività, il che lo porta a esprimere commenti poco felici. Un esempio è stata la domanda rivolta a Shaila riguardo a un suo ex, in merito a presunti abusi, così come le sue affermazioni su come non permette a nessuno, donne incluse, di umiliarlo. Nella notte recente, Lorenzo ha avuto un acceso confronto con Shaila e, successivamente, ha dato vita a uno sfogo nel quale ha fatto trapelare qualche parola di troppo.

Durante questa sfuriata, Lorenzo ha dichiarato: “Non è giusto, non meritavo tutto ciò, fino ad ora non le ho mai offese.”

Dopo il litigio con Shaila, Lorenzo si è ritirato con Amanda, dove ha espresso il suo malcontento, argomentando che sia la Gatta che la Prestes “avrebbero diritto a un ragazzo che…“. Ha continuato dicendo: “Sono davvero stanco. È disgustoso. Le parole dette sono state troppo dure e non le merito. Non ho fatto nulla di male. Fino a pochi giorni fa, non le avevo mai offendete, ho sempre cercato di mantenere la calma e essere comprensivo. Se desidero vederle allontanarsi? Certo, anzi, in questo momento vorrei che uscissero dalla casa. Meriterebbero un uomo che… non voglio nemmeno continuare.”

Shaila ha condiviso con Pamela Petrarolo dettagli di una discussione avuta con Lorenzo: “Gli ho detto ‘siamo solo amici, punto e basta’. Ho lasciato la situazione e basta. Lui ha reagito dicendo ‘mi sono sentito inadeguato’. A quel punto ho perso la calma e ho risposto ‘scusa? Inadeguato? Sei fuori di testa! Come hai il coraggio di dirlo?’. Ho avuto una reazione molto forte. Sai, a volte i disagi ci portano a queste situazioni? Conosco bene cosa vuol dire sentirsi sminuiti, essendo stata circondata da persone simili. Non può affermare che io lo faccia sentire inadeguato o che lo screditi. Credo sia un vigliacco, ma non è un insulto, è semplicemente un modo per descrivere il suo atteggiamento“.