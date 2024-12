Un’impresa straordinaria

In un’epoca in cui le sfide sportive si fanno sempre più ardue, Lorenzo Lotti, maratoneta di 28 anni e assessore allo sport del Comune di Predappio, ha dimostrato che la determinazione e la passione possono portare a risultati straordinari. Ieri, negli Stati Uniti, ha stabilito un nuovo record mondiale completando 100 chilometri spingendo un passeggino in poco più di otto ore. Questo traguardo non è solo un’impresa personale, ma un esempio di come la famiglia possa essere parte integrante delle sfide sportive.

La gara e le condizioni climatiche

La corsa si è svolta durante la Tidewater Strider Dismal Swamp 100k a Chesapeake, Virginia, in condizioni climatiche estremamente fredde, con temperature che scendevano fino a -7 gradi. Nonostante il freddo pungente, Lotti ha affrontato la gara con coraggio, spingendo il suo bambino, Rodolfo, nel passeggino. Sorprendentemente, il piccolo ha dormito per sette ore su otto, permettendo al padre di concentrarsi sulla corsa e di raggiungere un tempo record di 8 ore, 1 minuto e 40 secondi, battendo il precedente record di oltre un’ora.

Un record da Guinness

La scelta di partecipare a questa gara non è stata casuale. L’organizzazione del Guinness dei primati richiede requisiti specifici per la registrazione dei record, e Lotti ha dovuto seguire queste linee guida per poter ufficializzare la sua impresa. Il record precedente apparteneva all’organizzatore della corsa, il quale aveva completato il percorso in 9 ore e poco più. Con questa vittoria, Lotti non solo ha conquistato il titolo di recordman, ma ha anche dimostrato che la passione per la corsa può essere condivisa con i propri cari.

Un maratoneta con esperienza

Lorenzo Lotti non è nuovo a queste imprese. Due anni fa, in Olanda, aveva già stabilito un record sui 50 km, spingendo il suo figlio maggiore, Raimondo. Queste esperienze hanno forgiato il suo spirito competitivo e la sua determinazione, rendendolo un esempio per molti. La sua storia è un’ispirazione per tutti coloro che desiderano superare i propri limiti, dimostrando che con impegno e dedizione, è possibile raggiungere traguardi impensabili.