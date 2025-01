Lotteria Italia 2024: vendite in aumento e attesa per l'estrazione

Un successo senza precedenti per la Lotteria Italia

La Lotteria Italia si prepara a vivere un momento di grande attesa il prossimo 6 gennaio, quando andrà in onda l’estrazione in diretta su Rai Uno, all’interno del programma Affari Tuoi. Quest’anno, il primo premio ammonta a ben 5 milioni di euro, attirando l’attenzione di milioni di italiani desiderosi di tentare la fortuna. Le vendite di biglietti hanno registrato un incremento significativo rispetto all’anno precedente, con circa 8,65 milioni di biglietti venduti, segnando un aumento del 29% rispetto ai 6,7 milioni dello scorso anno.

Dettagli sulle vendite e probabilità di vincita

In totale, sono stati stampati 10 milioni di biglietti, ai quali si aggiungono 1 milione di biglietti digitali acquistabili online. Questo porta la probabilità di vincere il premio più alto a circa una su 11 milioni. I biglietti cartacei possono essere acquistati fino alle ore 21 del 6 gennaio, mentre la vendita dei biglietti digitali si è chiusa il 4 gennaio. Per chi non potrà seguire l’estrazione in diretta, tutti i codici dei biglietti vincenti saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dell’Agenzia delle dogane e monopoli.

Personaggi famosi e regioni in testa alle vendite

Il programma Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, vedrà la partecipazione di numerosi volti noti dello spettacolo italiano, tra cui Gianni Morandi, Mara Maionchi e Rocco Papaleo. Le vendite hanno visto un picco in Lombardia, con 1,4 milioni di biglietti acquistati, seguita dal Lazio con 1,2 milioni e dalla Campania con 900 mila. Chi possiede un biglietto vincente avrà 180 giorni di tempo per riscuotere il premio, presentando il tagliando presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo o all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali.

Un fenomeno da non sottovalutare

È sorprendente notare che, nonostante l’entusiasmo e l’alta partecipazione, ci sono stati casi in cui i vincitori non hanno mai ritirato i loro premi. Solo nell’edizione 2023-24, ben 26 biglietti vincenti non sono stati presentati, per un totale di 600 mila euro non riscossi. Negli ultimi 23 anni, si stima che siano stati 31 milioni di euro non ritirati. Questo fenomeno solleva interrogativi su come le persone gestiscano la fortuna e le opportunità che la vita offre.