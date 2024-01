Quest'anno il maxi premio da 5 milioni della Lotteria Italia è stato vinto a Milano, per un totale di 8 milioni solo in Lombardia

La Lombardia è la regione più fortunata per quanto riguarda la Lotteria: vinti quasi 8,5 milioni di euro, e il premio da 5 milioni va a Milano. Si registra un aumento delle vendite rispetto al 2022.

Premi Lotteria Italia: a Milano il biglietto da 5 milioni, seconda vincita maggiore a Salerno.

Quest’anno è la Lombardia la regione più fortunata: il primo premio da 5 milioni della Lotteria infatti è stata vinta a Milano, con il biglietto Serie F 306831. Sempre in Lombardia è stato vinto il terzo premio da 2 milioni di euro, a Pavia, con il biglietto Serie I 191375. Il quarto premio da 1,5 milioni è stato vinto dal biglietto C 410438, comprato a Roncadelle, in provincia di Brescia.

Il Sud però anche quest’anno continua a portare avanti la sua striscia vincente: il secondo premio da 2,5 milioni di euro è stato vinto a Salerno, dal biglietto Serie M 382938, venduto a Campagna. Il quinto e ultimo maxi premio da 1 milione è stato vinto a Rimini, dal tagliando N 454262 venduto a Montescudo Monte Colombo.

Italiani sempre più alla ricerca della fortuna

Tra primi premi e quelli di seconda e terza categoria, secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane, nel 2023 sono stati venduti oltre 6,7 milioni di biglietti, dati in crescita rispetto all’anno precedente (+10%), come conferma anche il direttore di Adm Mario Lollobrigida.

Lazio sempre in testa, seguito da Lombardia e Campania. In crescita sono anche le vendite online.

Quest’anno sono stati ‘staccati’ sul web 149.706 biglietti, circa 48mila in più rispetto allo scorso anno.

Le vendite maggiori si registrano nelle piccole ricevitorie e negli autogrill, segno di come la Lotteria non sia solo un gioco, ma un vero e proprio rito per gli italiani, ma non solo.

“Le vendite rispetto ad un anno fa – afferma ad Agipronews il titolare di una delle tabaccherie di Roma Termini – sono triplicate. A comprare i biglietti sono soprattutto i turisti, in particolare italiani. La vendita è partita subito bene, ma nelle feste è aumentata a dismisura”.

Primato inaspettato

Nonostante i tempi di crisi, non tutti perà sembrano dare la giusta importanza a queste vittorie. Secondo quanto riporta Agipronews, negli ultimi vent’anni quasi 31 milioni sarebbero non stati riscossi.

Il caso più eclatante risale al 2008, quando il primo premio da 5 milioni non venne mai ritirato, così come quello più recente del 2016, quando fu il terzo premio da 2 milioni a non essere mai reclamato.