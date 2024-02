John Cheeks era convinto di aver vinto 340milioni di dollari, vedendo la sua combinazione di numeri apparire sullo schermo, sul sito web della lotteria. Gli amministratori del gioco hanno però dichiarato che il sito ha mostrato quei numeri per errore.

Lotteria annuncia i numeri sbagliati

L’uomo, residente a Washington DC, ha acquistato un biglietto della lotteria Powerball il 6 gennaio 2023. Sebbene non abbia assistito all’estrazione il giorno successivo, ha visto i suoi numeri pubblicati sul sito web due giorni dopo. Le cifre del suo biglietto erano una combinazione di compleanni di famiglia e altri numeri di significato personale. Intervistato dalla NBC, Cheeks ha raccontato: “Mi sono un po’ emozionato, ma non ho gridato, non ho urlato. Ho solo chiamato educatamente un amico. Ho scattato una foto, come mi aveva raccomandato, ed è finita lì. Sono andato a dormire“. Quando tuttavia si è recato all’Ufficio lotterie e giochi per riscattare il premio, gli è stato negato. Secondo i documenti depositati in tribunale il biglietto non sarebbe stato convalidato come vincitore dal sistema di gioco dell’OLG, come richiesto dal regolamento.

La causa

L’uomo ha deciso di custodire il ticket in una cassetta di sicurezza e di rivolgersi ad un legale per fare causa alla società. Tra gli altri imputati figurano la Multi-State Lottery Association e l’appaltatore del gioco Taoti Enterprises. In una dichiarazione presentata in tribunale, la project manager di Taoti, Brittany Bailey, ha spiegato che il 6 gennaio 2023 l’azienda stava conducendo dei test su un’attività che prevedeva il cambio di fuso orario per il sito web di Powerball e che ha accidentalmente pubblicato dei numeri di prova. Ha tuttavia aggiunto che l’8 gennaio i numeri errati della lotteria sono stati elencati accanto a quelli effettivamente vincenti sul sito web della DC Lottery. L’avvocato di Cheeks, Richard Evans, ha ribadito che non ci sono prove a sostegno del fatto che sia stato commesso un errore.

I precedenti

Il legale ha presentato alla corte un precedente accaduto lo scorso novembre, quando la Lotteria dell’Iowa ha pubblicato i numeri sbagliati del Powerball, evidenziando un “errore umano di segnalazione“. In quel caso i vincitori temporanei hanno potuto conservare i loro premi, che andavano da 4 a 200 dollari. Il Powerball è diffuso in 45 stati, ma le probabilità di vincere il jackpot sono incredibilmente basse, circa una su 292 milioni.