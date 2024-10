Nell’ultima puntata pomeridiana di Amici, Maria De Filippi ha proposto il gioco “Dimmi La Verità”, dove il primo a leggere un messaggio anonimo è stato Luk3. Quando è stato chiamato al centro del palco, ha aperto un bigliettino che recitava: “La nostra somiglianza mi mette inquietudine, sei una persona unica per me. Averti vicino mi disorienta e crea un po’ di caos”. Un’affermazione molto affettuosa, ma l’autore è rimasto sconosciuto. Luk3, a differenza di Rebecca, non ha voluto approfondire la questione e Maria ha concluso dicendo: “Fai innamorare qualcuno”. Chi sarà questo misterioso interessato? Luk3 si dichiarerà per un uomo? Sarà iniziata così la prima storia d’amore arcobaleno ad Amici?

Ma chi è Luk3? Originario di Marcianise, in Campania, è nato il 3 marzo 2007 ed ha scelto Luk3 come nome d’arte per entrare nel panorama musicale. Ha pubblicato diversi brani, tra cui “Cosa Siamo” e “Dai Miei Occhi”, e recentemente ha reso disponibile la versione spagnola di “Tutta Rosa”. Finora ha lanciato 9 tracce tra singoli e collaborazioni. Su Spotify ha già più di 86 mila ascoltatori mensili. Oltre alla musica, Luk3 è anche un tiktoker della house HouseGram