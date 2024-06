Il sindaco di Castel Maggiore, in Emilia Romagna, è Luca Vignali e ha solo 27 anni. Ha ottenuto anche il sostegno pubblico di Roberto Vecchioni.

Luca Vignoli, chi è il giovane sindaco di Castel Maggiore

Nel comune di Castel Maggiore, con oltre 18mila abitanti, in Emilia Romagna, un candidato di una lista civica formata solo da ragazzi under 30 è riuscito a battere tutti. Si tratta proprio di Luca Vignoli, di 27 anni, che è diventato il nuovo sindaco. Nel paese i centrosinistra aveva sempre vinto al primo turno, ma questa volta l’assessore uscente Paolo Furgone è stato sconfitto in modo significativo da Luca Vignoli.

Il nuovo sindaco ha solo 27 anni, è dottorando in scienze giuridiche ed è nella lista civica Cose Nuove. Si tratta di un’associazione storica della cittadina, che ha messo in campo una squadra formata da under 30.

Il sostegno di Roberto Vecchioni

Nei giorni scorsi per questa squadra di under 30 è arrivato anche il sostegno pubblico di Roberto Vecchioni che, prima del voto, ha dedicato un video di incoraggiamento che ha poi diffuso sui suoi canali social. Il cantautore ha dichiarato di essere “innamorato” di questa lista composta da giovanissimi. “Sono ragazzi puliti con delle idee, con voglia di fare e cambiare. Loro ci credono nonostante i tempi che corrono e quando mi hanno parlato di cosa pensano, di cosa vogliono, sognano, mi sono venute le lacrime agli occhi, mi sono rivisto come quando ero ragazzo io che a queste cose ci andavo dietro eccome. Vi svelo una cosa, dopo tanto disamore mi è tornata l’emozione” ha dichiarato Roberto Vecchioni.