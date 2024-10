Durante la settimana, Selvaggia Lucarelli aveva dichiarato di voler interrompere ogni rapporto con Sonia Bruganelli, dopo averla accusata di utilizzare la propria figlia, Adele, di 16 anni, come difesa contro le critiche ricevute nel programma Ballando con le Stelle. Qualche giorno prima, l’ex signora Bonolis aveva rivelato a La Vita in Diretta: “Quando Selvaggia ha schernito la mia performance, mi sono sentita vulnerabile. Mia figlia stava guardando da casa, e questo è stato un duro colpo”.

Nel corso della terza puntata di Ballando con le Stelle, Lucarelli commentò la coreografia di Sonia dicendo: “Ha fatto qualcosa di piuttosto semplice, non facciamo credere che sia un grande successo”; aggiunse: “Il mio giudizio rimane invariato, ciò che hai presentato sul palco è di livello modesto, spero di esprimerlo senza urtare nessuno”. Questa affermazione ha scatenato la reazione della produttrice, che rispose: “Mia figlia è uscita questa sera, quindi puoi dire ciò che desideri”.

Il confronto tra Lucarelli e Bruganelli continuò con Selvaggia che ammonì: “Non sfruttare tua figlia come scudo, non è giusto, hai detto che l’avresti ferita”. Poi proseguì: “Criticare tutti al Grande Fratello ti sembra semplice, ma ricevere un giudizio in Ballando con le Stelle ti crea ansia? Io ti percepisco piuttosto smarrita. L’ultima volta ti avevo fatto un complimento, non dico a chiunque ‘sei una donna con grande personalità’. Detto questo, confermo: ti vedo confusa. Ho l’impressione che adatti il tuo modo di essere in base a cosa pensi sia più vantaggioso per te al momento. Cerca di non pensare al pubblico. […] Scegli con attenzione le tue parole e la tua reazione in base a quello che percepisci durante la serata”.

La settimana scorsa hai menzionato di non essere abituata alla presenza sullo schermo, ma hai un ruolo da opinionista in una trasmissione serale. Anna Lou, invece, potrebbe affermare di non aver mai calcato un palcoscenico. Sembra che tu abbia sempre delle giustificazioni: inizialmente sostenevi di non avere dimestichezza con la televisione, poi invochi tua figlia come motivo. Sonia ha tentato di rispondere: “Non voglio utilizzare mia figlia, ma come madre mi sono trovata a provare imbarazzo nei suoi confronti. Stiamo affrontando una nuova situazione malgrado la mia timidezza”. Continui a dire che sono disorientata, ma non pensavo di essere qui per un confronto da psicologo, scusami. “Non ti fa bene che si parli soltanto di danza, visto che sei tra gli ultimi classificati”. 🔥🔥🔥🔥