Lucrezia Lando ha recentemente accusato Rebecca Martinelli di averle plagiato una coreografia durante il programma Ballando con le Stelle.

Opinioni sulla seconda puntata

Ieri, Lucrezia e Lorenzo Tano sono stati invitati da Caterina Balivo a La Volta Buona, dove hanno avuto l’occasione di esprimere le loro opinioni sulla seconda puntata del famoso show di danza.

La ballerina, che quest’anno non partecipa come concorrente, ha commentato in modo critico una performance che ha visto eseguita da un’altra professionista, insinuando che questa avesse rubato le sue idee. “Cosa ne penso? Beh, direi che hanno guardato le nostre esibizioni. Sono contenta del fatto che una nuova professionista si sia ispirata a noi. Certo, il risultato finale non è stato esaltante… Ma vorrei consigliare alla coppia che anche guardare una cosa non è sempre facile. Ecco, fateci attenzione!”

Sebbene Lucrezia non abbia fatto nomi, la Rai ha subito rivelato che si stava riferendo a Erica Martinelli, la quale danza con l’attore turco Furkan Palali nello stesso programma.

Risposta di Erica Martinelli

La risposta di Erica Martinelli non si è fatta attendere: attraverso i social ha postato un video che mette a confronto le due coreografie, scrivendo: “Effettivamente, la coreografia è identica, abbiamo copiato tutto,” accompagnato da emoji divertenti.

Questa non è la prima volta che Lucrezia Lando si trova coinvolta in una polemica simile; precedentemente è stata al centro di un dibattito con la cantante Nina Zilli, venendo prontamente smentita.

La polemica con Nina Zilli

Una ballerina ha affermato che, poiché ho una buona sensibilità per la musica e il ritmo, sono già in grado di ballare. La invito a eseguire “Per sempre”, poiché anche lei ha una buona percezione temporale. Ma dovrebbe prepararsi in una settimana con prove limitate, affrontando il quick step partendo dal nulla. Sono molto orgogliosa” – queste sono le parole di Nina Zilli – “Mi dispiace, ma con la mia intonazione e il mio orecchio, posso cantare, distinguo il 2 e il 4 e riconosco i cambi di tempo. La danza è una forma d’arte strettamente connessa alla musica. Tuttavia, chi danza non necessariamente sa cantare o mantenere il tempo mentre suona, e viceversa.”