L'ultima fase porta in prigione coloro che invadono le vie.

Viene stabilito un intervento rigoroso contro coloro che intralciano strade e linee ferroviarie con proteste che possono prendere in ostaggio viaggiatori per lungo tempo. Infatti, Montecitorio ha dato via libera a una serie di modifiche al decreto sulla sicurezza. Come stabilito dall’articolo 14 del regolamento: “Chiunque blocca il libero transito su strada o ferrovia, ostacolandola con il proprio corpo, è soggetto a pene detentive fino a un mese o a una multa fino a 300 euro”.