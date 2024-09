Luxuria risponde con veemenza a Cecchi Paone e Maggio.

Durante Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha ospitato Vladimir Luxuria, Davide Maggio, Tiziana Rocca e Alessandro Cecchi Paone per discutere vari argomenti, fra cui gli anniversari di Sophia Loren e Belen Rodriguez. Luxuria ha riconosciuto un passato contrasto con Belen durante la loro partecipazione all'Isola dei Famosi nel 2008, ma ha sottolineato come si siano poi chiarite. Cecchi Paone ha poi distinto tra Sophia Loren e Belen, sottolineando il rispetto per entrambe ma evidenziando le loro differenti influenze culturali. Davide Maggio, poi, ha ipotizzato che la bellezza di Belen potesse aver creato tensioni tra i partecipanti del reality, a cui Luxuria ha risposto sottolineando la sua vittoria. Infine, Cecchi Paone ha espresso un commento sulla bellezza naturale di Sophia Loren, suscitando un intervento di Luxuria a difesa delle donne che optano per interventi chirurgici.

Myrta Merlino, in occasione di Pomeriggio 5, ha invitato Vladimir Luxuria, Davide Maggio, Tiziana Rocca e Alessandro Cecchi Paone per discutere le tematiche correnti, tra cui gli anniversari di Sophia Loren e Belen Rodriguez. Interrogando Luxuria su una presunta dispute avuta con Belen, questa ha confermato di aver avuto un contrasto con la famosa argentina, ricordando il loro tempo insieme al reality show L’Isola dei Famosi nel 2008: “Abbiamo avuto il nostro dissidio, ma è ovvio che si creano tensioni quando c’è fame. Ci siamo però spiegate in seguito. Infatti, le auguro tutto il meglio oggi, non ricordo esattamente quanti anni compie”. Intervenendo nella conversazione, Cecchi Paone ha puntualizzato: “Non mettiamo a confronto Belen e Sophia, quest’ultima ha molto di più. È vero, tuttavia, che Belen è adorata dalle nuove generazioni e rappresenta una diversa faccia di Napoli, quella sud americana ricca di passione e sensualità. Entrambe comunque sono donne che ci donano vita, amore, gioia e speranza.” Collegato da Milano, Davide Maggio ha offerto un breve punto di vista sui diverbi nati durante L’Isola dei Famosi 2008: “Forse Vladimira era un po’ turbata dalla bellezza di Belen. Intendo, non sto dicendo che era gelosa, non la ritengo assolutamente tale. Ma sull’isola, Belen ha monopolizzato l’attenzione, e gli altri partecipanti potrebbero aver risentito della sua bellezza impressionante”. Vladimir ha immediatamente risposto: “Eppure, guarda un po’, ho vinto io L’Isola!” Cecchi Paone, discutendo di Sophia Loren, ha concluso: “Vorrei esprimere un pensiero da uomo ora”.

Dopo la disputa retro tra Luxuria e Rodriguez, i riflettori si sono nuovamente spostati su Loren nel corso della trasmissione. Alessandro ha dato un commento curioso: “Voglio dire qualcosa da uomo? Aveva il seno naturale, in questo mondo pieno di falsità. E che bel seno. Io lo preferisco naturale, senza offesa”. Vladimir Luxuria ha risposto correttamente sostenendo che ci sono molte ragioni per cui una donna potrebbe optare per tale tipo di intervento chirurgico: “Cosa hai contro quelli artificiali? Alcune persone si sottopongono all’intervento per migliorare, altre per diverse ragioni”.