M.O., Blinken al lavoro per riaprire i negoziati di pace su Gaza

Doha, 24 ott. (askanews) – Continua il tour in medioriente del segretario di Stato Usa Antony Blinken per cercare una soluzione alla crescente escalation delle tensioni nella Striscia di Gaza e in Libano. Dopo essere stato in Israele e Giordania, ha fatto tappa in Qatar.

“Oggi abbiamo avuto l’opportunità di parlare della strada da seguire per riportare a casa gli ostaggi e ottenere un cessate il fuoco. I negoziatori si incontreranno nei prossimi giorni” ha detto Antony Blinken, nella conferenza stampa tenuta a Doha al termine dell’incontro con il ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Blinken ha rimarcato che occorre procedere a “una valutazione su quale sia la posizione di Hamas dopo la morte” del suo leader, Yahya Sinwar, sottolineando che Israele dovrebbe cogliere questo “momento cruciale visto che ha raggiunto gli obiettivi strategici che si era prefissato.

Per il segretario di Stato ora è giunto il momento di lavorare per porre fine a questa guerra, assicurarsi che tutti gli ostaggi tornino a casa e costruire un futuro migliore per la gente di Gaza”.

Tra i fronti diplomatici aperti da Blinken anche quello con il principe ereditario e primo ministro saudita Mohammed bin Salman durante il quale le parti hanno discusso gli sforzi per porre fine al conflitto a Gaza e affrontare le questioni di sicurezza e umanitarie.