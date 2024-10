M.O., Tajani: "Aumentato il pericolo di un grande conflitto regionale"

Durante un'audizione presso le commissioni Esteri e Difesa, il Ministro degli Esteri Tajani ha evidenziato l'aumento del rischio di un conflitto regionale e non ha equiparato Hezbollah a Israele. Crosetto ha aperto alla possibilità di un rimpatrio delle truppe italiane dal Libano se necessario. Per il governo, la priorità rimane la tutela dei 3200 cittadini italiani in Libano e la de-escalation del conflitto.

