Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "Abbiamo già presentato una petizione e stiamo per depositare un testo di legge a prima firma Paita per il contrasto ai disturbi alimentari: dopo aver bloccato il taglio dei fondi previsto dal governo, l'obiettivo adesso è creare un fondo strutturale per la prevenzione di questo fenomeno, che colpisce sempre più giovani". Lo ha detto la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini, vice presidente della Commissione Affari sociali del Senato, intervenendo all'evento del Movimento Lilla alla Camera dei deputati, in occasione della giornata mondiale dei disturbi del comportamento alimentare.

"Bisogna lavorare per creare strutture e servizi adeguati, che prevedano la presa in carico dei ragazzi affetti da disturbi alimentari, che oggi sono più di tre milioni e di età sempre più bassa", ha spiegato Sbrollini aggiungendo come "i numeri in realtà siano più alti perchè tre milioni sono solo quelli che chiedono aiuto. Solitudine e fragilità sono i nemici da combattere, attraverso l'educazione all'affettività e alle relazioni e la creazione di luoghi di aggregazione. Su questo sport e cultura possono fare molto: il teatro, ad esempio, è un aiuto straordinario per i giovani che devono tirare fuori le loro emozioni".

"La funzione del patto educativo tra famiglie, scuola, istituzioni, associazioni è di non far sentire questi ragazzi, che spesso vengono anche bullizzati, degli emarginati. Lo stigma rischia di renderli ancora più fragili e soli. Le parole d'ordine sono prevenzione primaria, fondo strutturale e servizi disponibili in tutta Italia, mentre oggi la maggior parte delle strutture si trova al nord. Il ministro – ha concluso Sbrollini – approvi subito il decreto attuativo, che è fermo da troppo tempo, per avviare il percorso e raggiungere tutti gli altri risultati".