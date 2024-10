M5s: Donno, 'da Grillo rancore ingiustificato, se fosse uscito dal suo salotto...'

Roma, 26 ott (Adnkronos) - "A Beppe Grillo va il merito di aver creato, insieme a Gianroberto Casaleggio, qualcosa che nel nostro Paese non c'è mai stato. Ma le parole che oggi ha pronunciato fanno capire tanto. Evidentemente i suoi "attacchi" sono frutto di un rancore (in...

Roma, 26 ott (Adnkronos) – "A Beppe Grillo va il merito di aver creato, insieme a Gianroberto Casaleggio, qualcosa che nel nostro Paese non c'è mai stato. Ma le parole che oggi ha pronunciato fanno capire tanto. Evidentemente i suoi "attacchi" sono frutto di un rancore (ingiustificato) che appartiene a chi per anni è stato purtroppo distante, così tanto da sentirsi come Zeus sull'Olimpo". Lo scrive su Facebook il deputato M5S Leonardo Donno.

"A evaporare non è il Movimento, ma quella convinzione che evidentemente qualcuno ha perso da tempo. Se solo Beppe in questi anni fosse uscito dal suo salotto, fosse andato per strada in mezzo ai cittadini, nelle piazze, nei comuni, nei Consigli comunali e regionali o in Parlamento, avrebbe visto con i suoi occhi i tanti incontri, le manifestazioni, gli attivisti e gli iscritti che ci sostengono, le battaglie che abbiamo affrontato e ancora stiamo combattendo e i tanti risultati raggiunti", scrive tra l'altro Donno.