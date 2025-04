M5S: Fratoianni, 'urgente alternativa a destra, pace e no riarmo questione decisiva'

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – "Nelle piazze bisogna esserci, ancora più quando si condivide la piattaforma o quando si immagina la piazza uno spazio aperto in cui confrontarsi e parlare con altre persone che pensano e che sperano in un’alternativa a questa brutta destra. A questo corteo vediamo tante bandiere della pace e anche questo è un bene per dire che l’Europa non deve suicidarsi e per far questo non deve spendere 800 miliardi di euro in armamenti. Mi pare elementare". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti in via Cavour durante il corteo del M5S.

"Non siamo minacciati da un’invasione bensì dall’offensiva di Trump, dalla guerra ibrida di Putin e delle destre europee – prosegue il leader di SI – che odiano l’Europa perché è la patria delle Costituzioni democratiche e antifasciste , odiano l’Europa che nonostante tutti i suoi limiti ha realizzato il sistema di welfare, ed è ancora il Continente dei diritti e temono che lo diventi ancor di più".

"Siamo davanti a una occasione che va colta, tanto piu' che pone questioni urgenti come la pace, o la questione enorme di Gaza. Per noi e' naturale esserci, anche perché siamo abituati a costruire covergenze con le altre opposizioni. Perché l’esigenza di costruire un’alternativa credibile – conclude Fratoianni – alla destra al governo del Paese è sempre più urgente".