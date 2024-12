M5S: gruppo Senato, 'da Fi Senato vigliaccata'

Roma, 8 dic. (Adnkronos) - "Non si era mai visto l'attacco personale e gratuito di tutto un gruppo parlamentare verso un singolo esponente politico, come l'aggressione verbale diffusa stasera dal gruppo Fi Senato contro il nostro deputato Agostino Santillo. Una vigliaccata di una bass...

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – "Non si era mai visto l'attacco personale e gratuito di tutto un gruppo parlamentare verso un singolo esponente politico, come l'aggressione verbale diffusa stasera dal gruppo Fi Senato contro il nostro deputato Agostino Santillo. Una vigliaccata di una bassezza cui solo un individuo senza dignità come Maurizio Gasparri può arrivare. Spiace che nella sua bassezza abbia trascinato un intero gruppo politico". Lo afferma il gruppo M5S al Senato della Repubblica.