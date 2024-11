M5s: Ricciardi, 'boato su esito voto Grillo non mi è piaciuto e non è stato piacevole'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Se nei Cinquestelle c’è stato una sorta di ‘parricidio’ del garante? "E' Grillo che ha portato la votazione sulla sua persona, Conte non avrebbe voluto ad esempio. Comunque il boato dopo il voto su Grillo non è stato piacevole, a ...

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – Se nei Cinquestelle c’è stato una sorta di ‘parricidio’ del garante? "E' Grillo che ha portato la votazione sulla sua persona, Conte non avrebbe voluto ad esempio. Comunque il boato dopo il voto su Grillo non è stato piacevole, a me non è piaciuto". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato e vicepresidente M5S Riccardo Ricciardi.