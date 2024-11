M5S: Toninelli, 'simbolo? Meglio battaglia 30 anni in tribunale che morte ingloriosa'

M5S: Toninelli, 'simbolo? Meglio battaglia 30 anni in tribunale che mort...

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – Il simbolo del M5S di chi è? "Il simbolo penso dell'Associazione del 2008, penso di Casaleggio e Grillo". Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l'esponente del Movimento Cinquestelle Danilo Toninelli. Per il simbolo c'è la possibilità che inizi una battaglia simile a quella che va avanti da trent'anni per il simbolo della Dc? "Non è da escludere – ha detto Toninelli – ma meglio trent'anni di discussione anche di fronte ad un tribunale che una morte ingloriosa da democristiani".