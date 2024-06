Christian Brueckner, principale sospettato per la scomparsa di Madeleine McCann, potrebbe uscire dal carcere nel giro di pochi mesi.

Maddie McCann, il principale sospettato della scomparsa potrebbe uscire dal carcere

Il principale sospettato della scomparsa di Madeleine McCann potrebbe presto uscire dal carcere. La piccola è scomparsa nel maggio 2007, quando aveva tre anni, durante una vacanza con la famiglia in Portogallo. In seguito, il nome di Christian Brueckner, già condannato per abusi sui minori, era stato associato a questo caso. Il 47enne tedesco, che non è mai stato accusato formalmente, è sotto processo in Germania per una serie di reati sessuali non associati alla vicenda di Maddie.

Lunedì 24 giugno, il tribunale di Braunschweig ha confermato che il team legale ha presentato domanda per ottenere l’annullamento del mandato d’arresto. In caso di successo, potrebbe tornare a casa. “Se la sentenza venisse ribaltata e alla fine venisse assolto, verrebbe rilasciato al più tardi nella primavera del prossimo anno” ha dichiarato l’avvocato Friedrich Fulscher a Sky News, che si è detto fiducioso.

Brueckner è accusato di tre casi di stupri e per due reati sessuali avvenuti in Portogallo tra il 2000 e il 2017. Tra le presunte vittime ci sono una pensionata e una bambina di 10 anni. Nessuna delle accuse riguarda Maddie McCann, anche se recentemente sarebbe emersa una prova che lo collegherebbe a quella vicenda. Il 47enne sta scontando una pena per lo stupro di una donna di 72 anni.