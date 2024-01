Mafia: Caronia (Lega), 'Piersanti Mattarella lottò contro boss attraverso reali riforme'

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - “Piersanti Mattarella rimane per sempre l’esempio di un’interpretazione audace e valorosa della professione politica. Nell’occasione della commemorazione del suo omicidio avvenuto per un disegno criminale che lo ha voluto bersaglio, voglio ricord...

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) – “Piersanti Mattarella rimane per sempre l’esempio di un’interpretazione audace e valorosa della professione politica. Nell’occasione della commemorazione del suo omicidio avvenuto per un disegno criminale che lo ha voluto bersaglio, voglio ricordare la straordinaria dedizione di Mattarella per un’attività che sentiva come una missione e che lo portò a combattere la piovra mafiosa attraverso reali riforme dell’amministrazione regionale e della politica”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.