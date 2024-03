Mafia: Dalla Chiesa (Fi), 'giovani proteggano sacrificio di chi muore per legalità'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - “Ogni giorno che salirete su questa scala, su ogni gradino su cui passerete ci sarà scritto il nome di una persona che non c’è’ più’. Pensate che ci sarebbero stati altri 1081 nomi da scrivere, e immaginate il dolore, ancora og...

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Ogni giorno che salirete su questa scala, su ogni gradino su cui passerete ci sarà scritto il nome di una persona che non c’è’ più’. Pensate che ci sarebbero stati altri 1081 nomi da scrivere, e immaginate il dolore, ancora oggi e sempre, delle loro famiglie”. Così interviene la vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, Rita Dalla Chiesa all’inaugurazione della scala della legalità, voluta dal Municipio Roma VI e primo progetto del genere nella città di Roma, su cui sono stati scritti i nomi delle vittime innocenti della mafia.

“Vi racconto un fatto. Un giorno mi scrive un signore da Palermo che mi dice che hanno messo una specie di fioriera, dove la gente spegne le sigarette o butta le lattine di birra, proprio sotto la scultura nel punto in cui è stato ucciso mio padre. Inoltre la bandiera tricolore, che avevo voluto li’, fin dal primo momento, veniva continuamente strappata e rubata. Chiaramente uno sgarro da parte di qualche delinquente. Ma piu’ “loro” la rubavano e piu’ io la continuavo a rimettere. Chiamai il sindaco di Palermo, che finalmente si decise a far rimuovere la fioriera/pattumiera, e rimisi per l’ennesima volta la bandiera, di notte, aiutata da un cordone di ragazzi e da alcuni giovanissimi Carabinieri".

"L’Arma ha poi fatto mettere il tricolore sotto un plexiglass per proteggerlo. Questo per sottolineare che quando qualcuno muore per difendere la legalità e la libertà di pensiero, poi deve esserci qualcuno che deve proteggere il sacrificio che è stato fatto. Anche solo con dei simboli. E siete voi ragazzi che dovete prendervi cura del passato, che e’ sempre presente nelle coscienze di tutti, e guardare con fiducia al vostro futuro. Magari seduti a raccontarvi e a sognare proprio su questa scala”.