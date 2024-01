Mafia: Palermo, celebrata messa in ricordo di Piersanti Mattarella alla presenza Capo Stato

Mafia: Palermo, celebrata messa in ricordo di Piersanti Mattarella alla prese...

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) – E' stata celebrata all'interno della chiesa dell'Istituto Gonzaga di Palermo la Santa Messa in ricordo di Piersanti Mattarella, il Presidente della Regione siciliana ucciso il 6 gennaio 1980sotto la sua abitazione. In prima fila il Capo dello Stato Sergio Mattarella, venuto in forma privata, con i familiari, tra cui la figlia Laura e la nipote Maria, figlia di Piersanti Mattarella.