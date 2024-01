Mafia: Palermo, Presidente Mattarella arrivato a messa commemorazione fratello Piersanti**

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - Il Capo dello Stato Sergio Mattarella è appena arrivato nella parrocchia San Luigi Gonzaga di Palermo per partecipare alla Santa Messa in ricordo del fratello, Piersanti Mattarella, il Presidente della Regione siciliana ucciso il 6 gennaio del 1980 in via Libert&...

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) – Il Capo dello Stato Sergio Mattarella è appena arrivato nella parrocchia San Luigi Gonzaga di Palermo per partecipare alla Santa Messa in ricordo del fratello, Piersanti Mattarella, il Presidente della Regione siciliana ucciso il 6 gennaio del 1980 in via Libertà a Palermo. La Messa si celebra in forma privata alla presenza dei soli familiari del Presidente della Repubblica.