Mafia: Procuratore Palermo, 'lotta a boss non si vince nei tribunali ma con sviluppo economia'

Palermo, 30 gen. (Adnkronos) – "La lotta alla mafia non la vinciamo nei palazzi di giustizia, la lotta alla mafia si fa soprattutto con due strumenti: lo sviluppo della cultura e lo sviluppo dell'economia, depotenziando gli spazi in cui i mafiosi vivono e crescono. L'altro strumento è capire i valori per una vita degna di essere vissuta". Così il Procuratore capo di Palermo Maurizio de Lucia rispondendo alle domande degli studenti della scuola La Torre di Palermo.