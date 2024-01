Mafia: Silvestri, '44 anni da assassinio Piersanti Mattarella, mai smettere ricerca verità'

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Sono passati 44 anni dall'assassinio di Piersanti Mattarella, eppure non possiamo, né dobbiamo, stancarci di combattere per arrivare alla verità. Tanti passi avanti sono stati fatti, ma rimane una forte necessità di leggere la storia del nos...

Roma, 6 gen. (Adnkronos) – "Sono passati 44 anni dall'assassinio di Piersanti Mattarella, eppure non possiamo, né dobbiamo, stancarci di combattere per arrivare alla verità. Tanti passi avanti sono stati fatti, ma rimane una forte necessità di leggere la storia del nostro Paese, contrassegnata da stragi e depistaggi, in maniera organica e non come singoli episodi scollegati fra di loro. Mattarella ha lottato con tutto se stesso contro la mafia e la corruzione, impegni che il nostro Paese deve fare suoi cominciando proprio dal fare luce sui tanti drammi che lo riguardano e su cui ancora non sono arrivati verità e giustizia". Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.