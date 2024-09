Mai prima d'ora il sindaco di Castagneto Carducci ha visto tanta rabbia nell'acqua e nel fango.

Un evento senza precedenti ha colpito il territorio di Livorno, in particolare le aree di Donoratico, Castagneto Carducci e San Vincenzo. La sindaca di Castagneto Carducci, Sandra Scarpellini, ha riportato su internet che una violenta tempesta ha lasciato 221 mm di pioggia e causato danni significativi, ma non ci sono state vittime. La municipalità descrive un diluvio di acqua e fango e afferma che sono in corso molti interventi di emergenza come la chiusura delle scuole e l'evacuazione delle persone. Ancora da stimare i danni. Il Comune di San Vincenzo, dopo una notte di lavoro, è impegnato nella rimozione dei detriti. Infine, la scuola media di primo grado sarà ispezionata per verificare eventuali danneggiamenti causati dalle precipitazioni. Si raccomanda ai cittadini cauzione nella guida.

Non si era mai verificato un evento del genere nel nostro territorio. Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alle operazioni di aiuto”, sono caduti 221 mm di pioggia (76 mm in soli 30 minuti), i danni sono stati enormi ma per fortuna non ci sono state vittime. Questo è quanto ha dichiarato sulla rete Sandra Scarpellini, sindaca di Castagneto Carducci (Livorno), a seguito della violenta tempesta che ha devastato la provincia di Livorno, in particolare le aree di Donoratico, Castagneto Carducci e San Vincenzo. La municipalità di Castagneto descrive un “diluvio di acqua e fango” che ha colpito la zona, “abbiamo completato moltissimi interventi di emergenza, grazie all’impegno incessante di coloro che hanno fornito il loro aiuto, per bloccare le strade, soccorrere e evacuare le persone e gli animali, liberandoli dall’acqua. Alla luce del sole, stimeremo i danni. Saranno costosi, ma non abbiamo perso nessuna vita. Questo è l’aspetto più importante”. Viene ricordato che “tutte le scuole di ogni livello nel comune di Castagneto sono chiuse come misura cautelativa. Inoltre, si raccomanda ai nostri studenti che frequentano le scuole di Cecina di non avventurarsi, vista la compromissione delle condizioni stradali”. Mentre, su internet il Comune di San Vincenzo segnala che “dopo una lunga notte di lavoro nelle aree colpite da questo terribile temporale” si “sta lavorando alla rimozione degli accumuli di detriti depositati lungo le strade, riempiendo i buchi causati dall’acqua. Si chiede ai cittadini di fare attenzione e di guidare con estrema cautela”.

Oggi mattina, Paolo Riccucci, il primo cittadino, assieme all’assessore responsabile dei lavori pubblici Alessio Landi e al staff dell’ufficio comunale dei lavori pubblici, effettuerà un’ispezione alla scuola media di primo grado con i pompieri di Piombino. Lo scopo sarà quello di capire la condizione dell’edificio e possibili danneggiamenti a causa delle precipitazioni avvenute ieri.